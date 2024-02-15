Міноборони змінило систему закупівель продуктів для ЗСУ. Запровадили граничні ціни

Міністерство оборони України змінило архітектуру закупівель продуктів харчування для армії відповідно до стандартів країн НАТО. Це має ліквідувати ризики проявів корупції.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Там пояснили, що до травня 2023 року постачальники могли самостійно ставити ціни, за якими вони відвантажували продукти військовим частинам. Напередодні тендеру вони ставили неконкурентно низьку вартість на всі продукти. Це дозволяло виграти тендер. А після перемоги постачальник вносив зміни у вартість окремих продуктів. Ціни на масові групи товарів, такі як овочі, фрукти, молочні та мʼясні вироби тощо, робили високими, а ціни на неходові товари (полуниця, лохина) занижували. Це дозволяло залишати сумарну ціну продуктового набору незмінною. Саме за такою схемою зʼявилися «яйця по 17 грн», пояснили у МО.

Тепер Міноборони встановлює граничні ціни на продукти, вище яких постачальники не можуть постачати продукти військовим.

«Наприклад, якщо раніше, за даними НАБУ, постачальники встановлювали закупівельну ціну на картоплю 16 грн/кг, то на одному з тендерів Міноборони в грудні 2023 року вказали граничну ціну 10,35 грн. Схожа ситуація з капустою (28 грн і 14,54 грн відповідно) та цибулею (39 грн та 22,86 грн відповідно)», — сказано у повідомленні.

Міноборони пише, що започатковано реформу закупівель. Нова система передбачає дворівневий механізм — Міноборони встановлює правила закупівель та перевіряє якість, а безпосередні закупівлі проводить нова агенція Державний оператор тилу. Раніше ці функції зосереджувалися в міністерстві, що могло призводити до конфлікту інтересів. Розподіл обовʼязків має ліквідувати корупційні ризики.

Державний оператор тилу вже анонсував в системі Prozorro перші тендери за новою системою закупівель, яка стартує з II кварталу.