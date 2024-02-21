«Укрпошта» почала продавати ліки. Як замовити

«Укрпошта» почала приймати замовлення та доставляти ліки в Донецькій області та окремих прикордонних районах Сумщини, де немає стаціонарних аптек. Проєкт отримав назву «Укрпошта. Аптека».

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Проєкт запустили передусім через те, що зараз багато населених пунктів України не мають доступу до аптек — їх немає або вони зруйновані за час повномасштабного вторгнення.

За даними Міністерства охорони здоровʼя, понад 20 тисяч сіл не мають аптечних пунктів.

Також відтепер можна швидко отримати ліки, яких може не бути в найближчих аптеках. Крім того, медикаменти можуть виходити дешевшими, якщо їх замовляти поштою, зазначив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Починаємо з Донеччини й окремих прикордонних районів Сумщини. Далі пілотний проєкт буде розширюватись. У такий спосіб можна отримати і препарати за програмою «Доступні ліки», тобто безоплатно чи з частковою доплатою. Це дозволить людям зекономити кошти, адже бюджет програми на цей рік становить 5,2 мільярда гривень», — повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Далі проєкт планують поширити, зокрема, на прифронтові Харківщину, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя. Згодом сервіс буде доступний по всій території України.

Нині замовити можна безрецептурні ліки, а також медичне обладнання й медикаменти за програмою «Доступні ліки».

Як замовити

Щоб оформити замовлення, треба набрати номер 0 800 300 545 і слідувати підказкам у голосовому меню. Замовлення доставлять безкоштовно за послугою «Укрпошта Експрес». Відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку «Укрпошти» та через чат-бота компанії в месенджерах.