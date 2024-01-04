«Укрпошта» доставлятиме ліки на деокуповані та прифронтові території. Пілотний проєкт стартує 1 лютого

З 1 лютого «Укрпошта» в рамках пілотного проєкту почне доставляти ліки в деокуповані та прифронтові райони. Послуга має розвʼязати проблему доступних ліків на 100% території України вже в першій половині 2024 року.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Укрпошта» отримає ліцензію на продаж ліків в існуючих поштових стаціонарних і мобільних відділеннях. Наразі шукають належнеприміщення, щоб відкрити перший ліцензованийсклад у Києві під такі нові задачі та набирають фармацевтів, які відповідатимуть за видачу рецептурних ліків. Також планується запустити гарячу лінію для оформлення запитів від людей.