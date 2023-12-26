У селах і на прифронтових територіях України запрацюють мобільні аптеки. Що пропонують

На прифронтових територіях, де суттєво зруйнована медична й аптечна інфраструктура, можуть зʼявитися мобільні аптеки. Вони можуть діяти на базі поштового оператора «Укрпошта».

Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Право створювати мобільні аптеки є тільки у ліцензованих підприємств, тож спочатку «Укрпошта» має отримати ліцензію на реалізацію медичних препаратів.

«Надання поштовому оператору такого права зможе розвʼязати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року», — наголосили в Мінреінтеграції.

У разі реалізації плану хочуть:

відкрити ліцензовані склади на ключових сортувальних обʼєктах «Укрпошти» (Київ, Львів, Харків, Одеса, Хмельницький), що дасть змогу забезпечити доставку ліків до будь-якого населеного пункту країни вже наступного дня;

забезпечити запас 10 тисяч найменувань лікарських засобів;

інтеграція з програмою «Доступні ліки» — у мобільних аптечних пунктах діятимуть правила відпуску лікарських засобів, аналогічні до стаціонарних аптек. Усі рецептурні препарати видаватимуть виключно за рецептом.

За даними МОЗ, наразі в селах і селищах міського типу працюють близько 5 тисяч аптек і аптечних пунктів. Натомість загалом по країні залишається понад 20 тисяч сіл, які не мають аптечних пунктів. Тому створення таких мобільних аптек дозволить суттєво покращити доступ людей до необхідних ліків.