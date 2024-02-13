Компанія «Укрпошта» отримала ліцензію на торгівлю ліками. То ж відтепер вона буде їх доставляти клієнтам.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

За його словами, «Укрпошта» нещодавно отримала ліцензії від Держлікслужби на гуртову торгівлю і на продаж ліків як поштовий оператор. У подальшому там планують запустити проєкт, який спростить доступ людей до ліків.

Лікарські засоби можна буде замовити онлайн або за телефоном. Ліки надійдуть до найближчого пункту «Укрпошти» або ж поштовий оператор направить листоношу до житла замовника.

Віктор Ляшко вважає, що це вирішить проблему доступності ліків на всій підконтрольній території України.