Байден готовий зустрітися з Джонсоном для обговорення допомоги союзникам

Президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном для обговорення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню.
Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Bloomberg.
«Я був би радий зустрітися з ним, якщо він має що сказати», — зазначив Байден.
Це може слугувати сигналом, що Білий дім намагається активно діяти в питанні ухвалення законопроєкту про допомогу на суму $95 мільярдів.
Днями Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні та іншим союзникам. За це Майка Джонсона, який власне й оголосив дострокову перерву, Білий дім розкритикував.
Коли Сенат схвалив двопартійне фінансування допомоги союзникам, Джонсона не влаштувало, що в законопроєкті відсутні жорсткіші заходи безпеки на кордоні. Він казав журналістам, що не виноситиме документ на голосування в Палаті.
Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс зазначав, що Джонсон не проводить голосування за законопроєкт через політичні моменти — найімовірніше, через тиск з боку експрезидента Дональда Трампа на республіканців.
- Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо.
- Утім, запит не схвалили через політичні суперечки. Тоді представники Конгресу та Білого дому почали працювати над текстом законопроєкту, який, зокрема, міститиме вимогу республіканців про посилення безпеки кордонів США, щоб зупинити міграцію з Мексики. Вже 7 лютого він не набрав потрібних 60 голосів у Сенаті.
- Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з яких $61 мільярд — для України. За нього проголосував Сенат США. Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати.