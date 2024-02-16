У Палаті представників США представили альтернативний законопроєкт допомоги Україні. Що він передбачає

Вісім членів Палати представників Конгресу США від Республіканської та Демократичної партій представили альтернативний законопроєкт про надання фінансової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Він передбачає виділення допомоги обсягом $66,3 мільярда лише на оборону.

Про це пише Politico.

З $66,3 мільярда на потреби України пропонують виділити $47,7 мільярда, зокрема $13,8 мільярда піде на Ініціативу допомоги у сфері безпеки. У межах цієї програми Пентагон планує підписати контракти з американськими оборонними компаніями, щоб надати Україні нове озброєння і обладнання. Ще $13,4 мільярда пропонують виділити на заміну озброєнь, які США надали Україні з американських військових складів.

Для Ізраїлю пропонують виділити $10,4 мільярда. Ще $4,9 мільярда — на підтримку операцій стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні, тобто на Тайвані, і ще $2,44 мільярда на підтримку операцій Центрального командування США.

Голова Комітету закордонних справ Палати представників Майкл Маккол розкритикував цей законопроєкт. На його думку, закон повинен містити гуманітарну допомогу, а цей законопроєкт її значно обмежує.

Авторами законопроєкту стали республіканці Браян Фіцпатрік, Дон Бекон, Майк Лоулер, Лорі Чавес-Деремер і Даг Лемборн, а ще демократи Джаред Голден, Ед Кейс, Марі Глузенкамп Перес, Дон Девіс і Джим Коста.

Що з американською допомогою Україні

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо.

Утім, запит не схвалили через політичні суперечки. Тоді представники Конгресу та Білого дому почали працювати над текстом законопроєкту, який, зокрема, міститиме вимогу республіканців про посилення безпеки кордонів США, щоб зупинити міграцію з Мексики. Вже 7 лютого він не набрав потрібних 60 голосів у Сенаті.

Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з яких $61 мільярд — для України. За нього проголосував Сенат США. Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати. Проте Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні — до розгляду законопроєкту повернуться лише 28 лютого.