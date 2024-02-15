Німеччина обіцяє Україні додаткову військову допомогу на €100 млн

Німеччина обіцяє Україні додаткову військову допомогу на €100 мільйонів.

Про це повідомляється на сайті Міноборони ФРН.

Заявлені плани були оголошені міністром оборони Борисом Пісторіусом під час засідання формату «Рамштайн», яке відбулося 14 лютого. Допомога буде надана у короткостроковому періоді. Йдеться про бронемашини з посиленим протимінним захистом (MRAP), боєприпаси для озброєння дронів, 77 вантажних автомобілів, медобладнання, комплекти запасних частин для різних систем озброєння.

Міністр підкреслив, що Німеччина постачає Україні озброєння і військову допомогу майже щодня. Тільки за останні кілька днів передали ракети до системи ППО IRIS-T SLS, снаряди до 155-мм артилерії, шість машин розмінування, мостоукладач та інженерну машину (обидві машини на базі танку Leopard 1), а також розвідувальні безпілотники.