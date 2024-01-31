Всюдиходи, інженерна техніка і ракети. Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні

Уряд Німеччини оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

У списку — чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206, мостоукладач Biber із запчастинами, три броньовані інженерні машини Wisent 1 на танковому шассі, 24 бронетранспортери, ракети для системи ППО IRIS-T, понад тисячу артснарядів калібру 155 мм, система розмінування морських мін, система відеоспостереження Satcom (загалом таких надано дві одиниці), чотири автомобілі для прикордонної служби та 194 тисячі індивідуальних пайків харчування.

До майбутньої передачі готують шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41.