Британія і Латвія очолять Коаліцію дронів. Україні нададуть тисячі БпЛА на $250 мільйонів

Велика Британія і Латвія очолять Коаліцію дронів для України та нададуть в її межахтисячі безпілотників на $250 мільйонів.

Про це повідомила пресслужба британського уряду.

Британія замовить тисячі FPV-дронів та інших безпілотників для України, зокрема у британських виробників.

Країна також співпрацює з країнами-союзниками по НАТО Канадою, Данією, Нідерландами та США щодо відправлення в Україну систем протиповітряної оборони, додали на сайті британського уряду.

«Це партнерство, до якого нещодавно приєдналася Канада, поставило сотні ракет і систем протиповітряної оборони малої та середньої дальності, щоб захистити міста України від російського бомбардування», — йдеться в повідомленні.