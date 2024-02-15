Стеження за Bihus.Info: трьох учасників операції перевели в зону бойових дій

Трьох учасників операції зі стеження за журналістами Bihus.Info — Ігоря Кравченка, Євгена Коноваленка і Тараса Садовника — перевели в зону бойових дій на сході країни для оперативно-бойових завдань. Це було наказом очільника СБУ Василя Малюка.

Про це СБУ повідомила журналістам у відповідь на їхній запит.

Також журналісти поцікавилися, хто наразі виконує обовʼязки керівника Департаменту захисту національної державності після звільнення Романа Семенченка. В СБУ назвали Андрія Іщука.

На колажі Ігор Кравченко і відповідь від СБУ. bihus.info

Що за історія між Bihus.Info та СБУ?

6 січня 2024 року на маловідомому ресурсі «Народна правда» зʼявилися відео і матеріал про те, як деякі співробітники Bihus.Info вживають наркотики на корпоративі в заміському комплексі «Українське село» під Києвом. Засновник проєкту Денис Бігус відреагував того ж дня — він сказав, що на відео були не журналісти, а оператори, яких за це звільнили. А головне — за командою проєкту кілька місяців незаконно стежили майже рік.

Журналісти звернулись до СБУ, поліції та прокуратури, а також провели власне розслідування, яке вийшло 5 лютого. Розслідувачі заявили, що за журналістами стежив Департамент захисту нацдержавності СБУ — в операції брали участь понад 30 людей. Уже тоді звільнений голова Департаменту Роман Семенченко в телефонній розмові не спростовував причетності ДЗНД до цієї операції. Журналісти Bihus.Info заявили, що стеження за ними тривало й останніми днями.