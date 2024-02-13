Стеження за Bihus.Info: Прокуратура розслідує перешкоджання діяльності журналістів

Офіс Генерального прокурора повідомив, що почав розслідувати перешкоджання професійній діяльності журналістів (ч. 3 ст. 171 КК) у справі про стеження за редакціює проєкту Bihus.Info.

Прокурори розслідують вплив на журналістів з боку службових осіб з використанням службового становища. Саме третя частина статті 171 КК дає таке визначення. Вона передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Наразі слідчі встановлюють причетних.

Офіс генпрокурора у цій справі також керує розслідуванням фактів порушення недоторканості приватного життя та використання спецзасобів отримання інформації (ст. 182, ст. 359 КК).