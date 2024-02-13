Стеження за Bihus.Info: Прокуратура розслідує перешкоджання діяльності журналістів

Офіс Генерального прокурора повідомив, що почав розслідувати перешкоджання професійній діяльності журналістів (ч. 3 ст. 171 КК) у справі про стеження за редакціює проєкту Bihus.Info.
Прокурори розслідують вплив на журналістів з боку службових осіб з використанням службового становища. Саме третя частина статті 171 КК дає таке визначення. Вона передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади.
Наразі слідчі встановлюють причетних.
Офіс генпрокурора у цій справі також керує розслідуванням фактів порушення недоторканості приватного життя та використання спецзасобів отримання інформації (ст. 182, ст. 359 КК).
- 16 січня 2024 року на маловідомому ресурсі «Народна правда» зʼявилися відео і матеріал про те, як деякі співробітники Bihus.Info вживають наркотики на корпоративі в заміському комплексі «Українське село» під Києвом. Засновник проєкту Денис Бігус відреагував того ж дня — він сказав, що на відео були не журналісти, а оператори, яких за це звільнили. А головне — за командою проєкту кілька місяців незаконно стежили майже рік.
- Журналісти звернулись до СБУ, поліції і прокуратури, а також провели власне розслідування, яке вийшло 5 лютого. Розслідувачі заявили, що за журналістами стежив Департамент захисту нацдержавності СБУ — в операції брали участь понад 30 людей. Вже тоді звільнений голова Департаменту Роман Семенченко в телефонній розмові не спростовував причетності ДЗНД до цієї операції. Журналісти Bihus.Info заявили, що стеження за ними тривало й останніми днями.
- У СБУ відреагували на розслідування — на сайті зʼявилося повідомлення від голови спецслужби Василя Малюка. У ньому йдеться, що це була «операція проти наркозлочинності». Операторку Bihus.Info звинуватили в тому, що вона «причетна до поширення наркотичних речовин». Але публікація відео в медіа — це неприпустимо, тому керівника ДЗНД Романа Семенченка звільнили ще 31 січня.
- Справу про стеження за журналістами Bihus.Info передали ДБР — це пояснили тим, що до стеження за журналістами можуть бути причетні працівники правоохоронного органу.
- Редакція Bihus.Info впевнена, що наказ ДЗНД стежити за редакцією давали з Офісу президента, який ніяк цю ситуацію не коментував.