Справа Пашинського: суд відправив під варту бізнесмена Сергія Тищенка

Вищий антикорупційний суд відправив бізнесмена Сергія Тищенка під варту до 11 квітня з можливістю внести 363 мільйони гривень застави. Його разом із екснардепом Сергієм Пашинським підозрюють у заволодінні понад 97 тис. тонн арештованих нафтопродуктів на майже мільярд гривень.

Про це пише пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури. Хоч САП і не називає імені фігуранта справи, з трансляції розгляду клопотання випливає, що йдеться саме про Тищенка.

Центр протидії корупції пише, що прокурор просив призначити Тищенку варту із заставою у понад 499 мільйонів гривень. Натомість захист і сам Тищенко просили призначити цілодобовий домашній арешт або не більше 10—15 мільйонів альтернативної застави.

Тищенко сказав, що «розуміє свою відповідальність, державі тяжко, держава при ліквідації банку «Фортуна» получила збитки», тож він готовий розглянути можливість відшкодувати їх. Водночас заявив, що умислу завдання цих збитків він не мав, злочину не вчиняв і готовий працювати 24 години на добу зі слідством.

Що передувало

НАБУ і САП разом із Службою безпеки викрили злочинну організацію, через яку держава зазнала збитків на суму 967 мільйонів гривень у 2014—2018 роках. За даними слідства, у 2014 році суд арештував 97 тисяч тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Один нафтовий бізнесмен зі звʼязками в державних і правоохоронних органах разом із топпосадовцем тодішньої Адміністрації президента розробили схему заволодіння арештованим майном. Гроші частково вивели на рахунки підконтрольних компаній. До держбюджету гроші не потрапили, тому збитки становили 967 мільйонів гривень.

Правоохоронці повідомили про підозри в цій справі шістьом людям. Серед них — екснардеп і топпосадовець Адміністрації президента, керівник одного з комітетів Ради. Його імені не називають, але з повідомленого вище випливає, що йдеться про Сергія Пашинського.

Справа Сергія Курченка

Сергій Курченко — український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), ексвласник і президент футбольного клубу «Металіст» (Харків). Після Революції гідності втік з України і перебуває в Москві.

За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету щонайменше семи мільярдів гривень збитків. Проти Курченка відкрито кілька кримінальних справ, його майно і майно підприємств заарештоване. Як людина з оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції ЄС.

У НАБУ вважають, що Курченко привласнив і легалізував майно й кошти низки державних підприємств на понад 12 мільярдів гривень.