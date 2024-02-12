Правоохоронці викрили схему заволодіння арештованими нафтопродуктами на 967 млн грн

Національне антикорупційне бюро, Спеціальна антикорупційна прокуратура разом із Службою безпеки викрили злочинну організацію, через яку держава зазнала збитків на суму 967 мільйонів гривень у 2014—2018 роках.

Про це пишуть пресслужби відомств.

За даними слідства, у 2014 році суд арештував 97 тисяч тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Один нафтовий бізнесмен зі звʼязками в державних і правоохоронних органах разом з топпосадовцем тодішньої Адміністрації президента розробили схему заволодіння арештованим майном.

Слідчі вважають, що вони домоглися передачі паливо-мастильних матеріалів державному підприємству, керівництво якого було їм підконтрольне. Також топпосадовець контролював бази зберігання нафтопродуктів за допомогою підрозділів МВС.

Це держпідприємство під приводом «вимушеності продажу» реалізувало паливо за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. Гроші частково вивели на рахунки підконтрольних компаній. До держбюджету гроші не потрапили, тому збитки становили 967 мільйонів гривень.

НАБУ

Правоохоронці повідомили про підозри в цій справі шістьом людям. Серед них — екснардеп і топпосадовець Адміністрації президента, керівник одного з комітетів Ради. Його імені не називають, але з повідомленого вище випливає, що мова про Сергія Пашинського. У нього вранці пройшли обшуки, про що він сам повідомив і додав, що справа стосується передачі «палива Курченка» державі у 2015 році. Також він був т. в. . о. глави Адміністрації президента у 2014 році, очолював комітет з питань національної безпеки і оборони.

Також підозри оголосили:

підприємцю, співорганізатору злочинної організації;

ексдиректору державного підприємства;

ексзаступнику директора державного підприємства;

менеджеру державного підприємства;

керівнику приватного товариства.

Кваліфікація підозр — за привласнення, розтрату чужого майна (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 ККУ).

Справа Сергія Курченка

Сергій Курченко — український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), ексвласник і президент футбольного клубу «Металіст» (Харків). Після Революції гідності втік з України і перебуває в Москві.

За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету щонайменше сім мільярдів гривень збитків. Проти Курченка відкрито кілька кримінальних справ, його майно і майно підприємств заарештовано. Як людина з оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції ЄС.

У НАБУ вважають, що Курченко привласнив і легалізував майно й кошти низки державних підприємств на понад 12 мільярдів гривень.