СБУ і НАБУ провели обшуки в Сергія Пашинського

Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро провели обшук у помешканні очільника Національної асоціації підприємств оборонної промисловості Сергія Пашинського.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, обшук стосувався справи щодо передачі «палива Курченка» державі у 2015 році. Водночас він заперечив інформацію про те, що йому вручили підозру.

«Мене не треба шукати чи обшукувати — за цей час я жодного разу не покидав Україну», — додав Пашинський.

У СБУ на НАБУ цю інформацію поки що не коментували.

Громадський рух ЧЕСНО пише, що Сергій Пашинський є фігурантом кількох антикорупційних розслідувань, які стосуються закупівель армійської техніки, махінацій на ремонті нафтопроводу «Укртранснафти», кумівства тощо.

Справа Сергія Курченка

Сергій Курченко — це український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), ексвласник і президент футбольного клубу «Металіст» (Харків). Після Революції гідності втік з України і перебуває в Москві.

За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету щонайменше сім мільярдів гривень збитків. Проти Курченка відкрито кілька кримінальних справ, його майно і майно підприємств заарештовано. Як людина з оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції ЄС.

У НАБУ вважають, що Курченко привласнив і легалізував майно й кошти низки державних підприємств на понад 12 мільярдів гривень.