Справу бізнесмена-втікача Курченка передали до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду справу колишнього олігарха часів Януковича Сергія Курченка.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«Олігарх-втікач є керівником структурного підрозділу злочинної організації, очолюваної колишнім президентом. Його злочини задокументовано в 700 томах кримінального провадження», — йдеться в повідомленні.

Він привласнив та легалізував майно й кошти на понад 12 мільярдів гривень низки державних підприємств – ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», ПАТ «Аграрний фонд», а також Національного банку України та інших банківських установ — ПАТ «Реал Банк», ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк».

Хто такий Сергій Курченко?

Український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), ексвласник і президент футбольного клубу «Металіст» (Харків). Після Революції гідності втік з України і перебуває в Москві.

За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету щонайменше 7 мільярдів гривень збитків. Проти Курченка відкрито кілька кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовано. Як особа з оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції Європейського Союзу.