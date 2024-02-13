Росіяни вдарили по фермі на Купʼянщині — двоє людей загинули

Російські окупанти вранці 13 лютого обстріляли з артилерії ферму в селі Курилівка Купʼянського району на Харківщині. Є загиблі й поранені.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Загинули двоє чоловіків, а поранення отримали 36-річний чоловік і жінка. Усі вони — працівники ферми. Слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки збройної агресії росії проти України.

Харківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вранці 13 лютого обстріляли й центр Вовчанська. Там загинула 61-річна жінка від міно-вибухової травми, ще одна 50-річна поранена.