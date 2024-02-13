Росіяни вдарили по фермі на Купʼянщині — двоє людей загинули

Російські окупанти вранці 13 лютого обстріляли з артилерії ферму в селі Курилівка Купʼянського району на Харківщині. Є загиблі й поранені.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Загинули двоє чоловіків, а поранення отримали 36-річний чоловік і жінка. Усі вони — працівники ферми. Слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки збройної агресії росії проти України.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вранці 13 лютого обстріляли й центр Вовчанська. Там загинула 61-річна жінка від міно-вибухової травми, ще одна 50-річна поранена.
- Уночі з 9 на 10 лютого росіяни атакували Харків дронами-камікадзе Shahed. Тоді загинули семеро людей, пʼятеро з яких були однією родиною.
- 6 лютого російська армія завдала ударів по Золочеву Богодухівського району Харківської області, зруйнувавши триповерховий готель, в якому були люди. З-під завалів рятувальники дістали тіло двомісячного хлопчика.