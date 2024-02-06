Росіяни розбомбили триповерховий готель у Харківській області. З-під завалів дістали двомісячну дитину

Уночі російська армія завдала ударів по Золочеву Богодухівського району Харківської області. Двома ракетами С-300 росіяни зруйнували триповерховий готель, в якому були люди.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Близько 08:10 з-під завалів рятувальники дістали тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року.

Трьох жінок, зокрема матір хлопчика, вдалося врятувати — їх доставили до лікарні. На місці триває ліквідація наслідків російської атаки.

Прокуратура Харківської області

Загалом пошкоджено сім приватник будинків, 19 обʼєктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), два адмінприміщення та щонайменше 5 цивільних авто.