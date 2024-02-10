Окупанти вдарили по АЗС у Харкові. Є загиблі та поранені

У Харкові внаслідок атаки дронами-камікадзе Shahed виникла сильна пожежа на АЗС у Немишлянському районі. Пожежа охопила 3 700 квадратних метрів.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про сімох загиблих.

В одному з приватних будинків виявили тіла пʼятьох людей (серед яких були троє дітей), а на іншому обʼєкті було ще двоє загиблих. Також відомо про трьох поранених.

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Уражена цивільна інфраструктура. Виникло кілька масштабних пожеж — 15 житлових приватних будинків вщент згоріли. Ліквідація наслідків триває, але пожежі вже локалізовані.