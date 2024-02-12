Голова Пентагону не поїде до Брюсселю через госпіталізацію. «Рамштайн» проведуть онлайн

Голова Пентагону Ллойд Остін не поїде до Брюсселю через госпіталізацію. Засідання формату «Рамштайн», заплановане на 14 лютого, паралельно із зустріччю міністрів оборони країн НАТО відбудеться онлайн.
Про це американським журналістам повідомив співрозмовник у Пентагоні, передають Reuters і CNN.
Остін вже скасував відрядження й передав свої повноваження заступниці Кетлін Гікс.
Його напередодні госпіталізували до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда через проблеми із сечовим міхуром. Спочатку Ллойд Остін зберігав за собою посадові функції та обовʼязки, приїхавши до лікарні. Однак за кілька годин він передав функції та обовʼязки міністра оборони заступниці. Вона вже приступила до роботи.
Увечері 11 лютого після огляду й тестувань міністра доставили до відділення інтенсивної терапії. Невідомо, як довго Остін пробуде в лікарні, але в Пентагоні пишуть, що «поточна проблема з сечовим міхуром не вплине на його очікуване повне одужання», а прогноз щодо раку «залишається дуже добрим».
- 5 січня 2024 року речник Пентагону вперше заявив, що Ллойд Остін потрапив до реанімації 1 січня — до того моменту майже ніхто не знав про стан здоровʼя міністра оборони, навіть президент США. Така секретність навколо хвороби Остіна вкрай обурила Білий дім і Конгрес: заведено сповіщати президента й інших високопосадовців, а відсутність Остіна без пояснення причин становить загрозу для національної безпеки, оскільки людина на його посаді відіграє в ній ключову роль і має миттєво реагувати на будь-яку кризу.
- У Пентагоні ж заявили, що про хворобу Остіна не повідомили, оскільки це «глибоко особисте» питання. Зʼясувалося, що в міністра рак простати, який виявили на ранній стадії. Його прооперували. Пізніше його знову госпіталізували через інфекцію сечовивідних шляхів.