Голова Пентагону не поїде до Брюсселю через госпіталізацію. «Рамштайн» проведуть онлайн

Голова Пентагону Ллойд Остін не поїде до Брюсселю через госпіталізацію. Засідання формату «Рамштайн», заплановане на 14 лютого, паралельно із зустріччю міністрів оборони країн НАТО відбудеться онлайн.

Про це американським журналістам повідомив співрозмовник у Пентагоні, передають Reuters і CNN.

Остін вже скасував відрядження й передав свої повноваження заступниці Кетлін Гікс.

Його напередодні госпіталізували до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда через проблеми із сечовим міхуром. Спочатку Ллойд Остін зберігав за собою посадові функції та обовʼязки, приїхавши до лікарні. Однак за кілька годин він передав функції та обовʼязки міністра оборони заступниці. Вона вже приступила до роботи.

Увечері 11 лютого після огляду й тестувань міністра доставили до відділення інтенсивної терапії. Невідомо, як довго Остін пробуде в лікарні, але в Пентагоні пишуть, що «поточна проблема з сечовим міхуром не вплине на його очікуване повне одужання», а прогноз щодо раку «залишається дуже добрим».