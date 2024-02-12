ГУР: У Сирії тренують російських операторів дронів іранського виробництва

На сирійському аеродромі Шайрат готують російських операторів дронів для війни проти України.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Навчають росіян «Ліванська поліція Хезболли» та «Іранська революційна гвардія» (КВІР) на території сирійського військового аеродрому Шайрат.

Курс передбачає опанування БпЛА Shahed-136 та Ababil-3 іранського виробництва та дистанційно керованого літака Raad.

Військові навчання для окупантів очолив один із командирів «Хезболли» Камаль Абу Садік. Його спеціалізація — виготовлення та обслуговування безпілотників.

З росіянами разом також тренуються сирійські найманці, яких росія планує залучити до війни проти України як операторів БПЛА.