Експремʼєр Нідерландів помер разом зі своєю дружиною — вони обрали спільну евтаназію

Колишній премʼєр-міністр Нідерландів Дріс ван Агт помер від евтаназії рука в руку зі своєю дружиною Ежені. Їм обом було по 93 роки.

Про це пише The Guradian.

Ван Агт був прем’єр-міністром Нідерландів з 1977 року по 1982 рік і очолював партію «Християнсько-демократичний заклик». Дружину Ежені Крекельберг, з якою він прожив майже 70 років, він називав «моя дівчинка». Вони тяжко хворіли — ван Агт так і не оговтався повністю після крововиливу в мозок у 2019 році — і «не могли бути одне без одного», пишуть місцеві медіа.

Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Дріс ван Агт та його дружина Ежені Крекельберг.

Смерть подружжя розглядають як факт зростаючої популярності в Нідерландах «подвійної евтаназії». Попри те, що евтаназія для пар все ще є рідкістю, її вперше зафіксували у звіті всіх випадків евтаназії у 2020 році — тоді 26 людей померли від евтаназії одночасно зі своїми партнерами. Ця цифра зросла до 32 наступного року і до 58 — у 2022 році.

Представниця центру Expertisecentrum Euthanasie Ельке Сварт, який задовольняє бажання евтаназії приблизно для 1 000 людей на рік у Нідерландах, сказала, що запити будь-якої пари індивідуально перевіряються на відповідність суворим вимогам.

«Інтерес до подвійної евтаназії все ще трапляється рідко. Це чиста випадковість, щоб двоє людей одночасно нестерпно страждали без жодної перспективи на полегшення… і щоб вони обидва бажали евтаназії», — сказала Сварт.

З 2002 року в Нідерландах евтаназія та асистоване самогубство дозволені в декількох випадках — це нестерпні страждання, відсутність шансів на полегшення стану і тривале незалежне бажання смерті. Бажання померти від евтаназії мають підтвердити спеціалісти, у більшості випадків її проводить сімейний лікар вдома.