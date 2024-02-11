У Ліонському музеї екоактивістки облили супом картину Клода Моне

У Ліонському музеї красних мистецтв дві екоактивістки руху Riposte Alimentaire облили супом картину «Весна» французького художника-імпресіоніста Клода Моне. У такий спосіб вони вирішили привернути увагу до кліматичної кризи і проблем у сільськогосподарському секторі Франції.
Про це повідомив сам активістський рух Riposte Alimentaire.
Після цього міська влада регіону Овернь-Рон-Альп заявила, що обидвох активісток заарештували й притягнули до відповідальності.
«Немає жодного виправдання нападу на витвір мистецтва, який є частиною спадщини французького народу», — йдеться у заяві.
«Ця весна буде єдиною, яка у нас залишиться, якщо ми не відреагуємо. Що будуть малювати наші майбутні художники? Про що ми мріятимемо, якщо весни більше не буде?» — скандували активістки.
Мер Ліона Грегорі Дусе висловив жаль з приводу «дій, спрямованих проти картини Моне». Водночас він додав, що занепокоєння з приводу екології «в умовах надзвичайної кліматичної ситуації» є «законним».
- 28 січня 2024 року в музеї Лувр у Парижі дві екоактивістки руху Riposte Alimentaire також облили супом картину Леонардо да Вінчі «Джоконда», відому як «Мона Ліза». Таким вчинком вони вирішили привернути увагу до проблем у сільськогосподарському секторі Франції.
- Екоактивісти Британії, Франції, Німеччини, Австрії та Італії неодноразово влаштовували акції в музеях. У листопаді 2023 року у Лондоні в Національній галереї двоє екоактивістів руху Just Stop Oil розбили захисне скло картини Дієго Веласкеса «Венера із дзеркалом».
- Раніше активісти Just Stop Oil облили пюре картину Клода Моне «Стоги сіна», залили томатним супом роботу Ван Гога «Соняшники», намагалися приклеїти себе до картини Боттічеллі «Весна», кидали шматок торта в «Мону Лізу», приклеювали себе до картини Пікассо, чіплялись за картину 1821 року, а також до картини «Дівчина з перловою сережкою» і картин Франсіско-Хосе де Гої.
- Боротися з цим на законодавчому рівні почали в Італії. Там у січні цього року набув чинності закон, що дозволяє суду штрафувати кліматичних активістів, які завдають шкоди памʼяткам культурної спадщини.