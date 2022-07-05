У Британії двоє екоактивістів схопились за картину 1821 року — це був протест проти «цивілізаційного колапсу»

У Лондоні, у Національній галереї двоє кліматичних активістів переступили мотузковий барʼєр, а потім стали на коліно і поклали руку на раму картини 1821 року.

Про це повідомляє CNN.

Пара накрила знамениту пейзажну картину Джона Констебла «Віз із сіном» модифікованою версією зображення, а потім приклала руки до рами.

«Віз із сіном» — один із найвідоміших творів мистецтва Великої Британії. Картина зображує річку Стаур, яка розділяє англійські графства Саффолк і Ессекс. Художник завершив роботу над нею у 1821 році. У модифікованій версії протестувальників річка була замінена на асфальтовану дорогу, на задньому плані були заводські димарі і літаки, що літають над головою.