У Мадриді екоактивістки приклеїли себе до картин Франсіско-Хосе де Гої

У Мадриді дві екоактивістки приклеїли себе до рам двох картин іспанського художника Франсіско-Хосе де Гої в Музеї Прадо.
Про це повідомляє digi24.
Картини «Маха оголена» та «Маха одягнена» залишилися неушкодженими. Протестувальниці написали на стіні між двома картинами «+1,5 °C».
Поліція затримала активісток. Їм оберуть запобіжний захід.
Ця акція є «знаком протесту» проти «підвищення глобальної температури, що призведе до нестабільного клімату із серйозними наслідками для всієї земної кулі», наголошують в Extinction Rebellion.
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