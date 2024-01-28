У музеї Парижу дві екоактивістки облили супом «Мону Лізу» Леонардо да Вінчі

У Парижі в музеї Лувр дві екоактивістки руху Riposte Alimentaire облили супом картину Леонардо да Вінчі «Джоконда», відому як «Мона Ліза».

Про акцію повідомили сам рух Riposte Alimentaire, а також SkyNews та CLPress.

Акцію влаштували 24-річна Саша і 63-річна Марі-Жульєт. Їхніх прiзвищ не називають. Таким вчинком хочуть привернути увагу до проблем у сільськогосподарському секторі Франції. «Що важливіше — мистецтво чи право на здорове та екологічно чисте харчування? Наша сільськогосподарська система хвора!» — вигукнули вони після обливання картини.

Сама картина не постраждала, оскільки захищена куленепробивним склом.