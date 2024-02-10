Агентство Moodyʼs уперше в історії знизило кредитний рейтинг Ізраїлю

Міжнародне рейтингове агентство Moodyʼs уперше знизило оцінки Ізраїлю у кредитних рейтингах з рівня А1 до А2. До того ж є перспектива нового зниження, адже Moodyʼs змінив прогноз рейтингу на «негативний».

Про це йдеться у звіті агентства.

Основна причина зниження рейтингу — це війна з ХАМАС, яка триває і має наслідки для Ізраїлю: підвищує політичні наслідки, послаблює виконавчі та законодавчі інститути, фіскальну міцність.

У Moodyʼs вважають, що хоч зараз тривають переговори про звільнення заручників з Гази та збільшення гуманітарної допомоги для палестинців, але ясності щодо ймовірності та часових рамок угоди немає. Водночас США та інші союзники вже змалювали план, який включатиме нову структуру управління в Газі, проте ізраїльський уряд наразі його відкидає.

Тому Moodyʼs прогнозує, що геополітичні ризики залишатимуться високими для Ізраїлю в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Так само Ізраїль може зіткнутися з періодом посилення внутрішніх політичних потрясінь і поляризації суспільства після розпуску військового кабінету.

Ізраїльське видання Ynet пояснило, що означає зниження кредитного рейтингу Ізраїлю. Це, найімовірніше, підвищить процентну ставку за кредитами, які Ізраїль змушений брати через війну. Процентні ставки також подорожчають для ізраїльських компаній і домогосподарств. А ще може послабитися шекель щодо іноземних валют.

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників. Зараз у полоні ХАМАС перебувають понад 130 людей — більшість з них ізраїльтяни, проте є й іноземці.