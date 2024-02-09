Новим начальником Генштабу став Анатолій Баргилевич

Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича. Він замінить на посаді колишнього очільника Генштабу генерал-лейтенанта Сергія Шапталу.
Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.
«Досвідчена людина — розуміє завдання цієї війни й українські цілі», — так Баргилевича описав Зеленський.
Від 9 жовтня 2023 року генерал-майор Анатолій Баргилевич був командувачем Сил територіальної оборони. Його на посаду начальника Генштабу запропонував новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Сьогодні ж Сирський визначив і кандидатури заступників, а ще заступників начальника Генерального штабу.
З 2016 року Баргилевич був начальником оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ. Він ініціював створення управління Територіальної оборони. У 2021 році — командувач Територіальної оборони Командування Сухопутних військ, а з 2022 року — начальник штабу Східного угруповання військ.
- 8 лютого 2024 року Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього головнокомандувачем став Олександр Сирський. Перед цим Володимир Зеленський зустрівся з Валерієм Залужним. Вони обговорили оновлення керівництва ЗСУ, президент запропонував Залужному і «надалі бути в команді».