Новий головком ЗСУ Сирський назвав свої головні завдання

Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав свої головні завдання на посаді. Їх він описав у своєму першому зверненні як головкома.
На порядку денному стоять нові завдання, заявив Сирський.
У планах вибудувати чітке й детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту в західній новітній зброї. Найшвидший і раціональний розподіл серед бойових частин, тобто покращення логістики.
Обізнаність усього командування в потребах фронту — це завдання штабів усіх рівнів. Підвищення кваліфікація особового складу органів управління, що дозволить успішно втілити в життя всі плани.
Також у пріоритеті дотримання балансу між виконанням бойових завдань і відновленням підрозділів. «Життя і здоров’я військовослужбовців завжди були і є головною цінністю української армії. Отже, дотримання балансу між виконанням бойових завдань і відновленням частин та підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним», — заявив Сирський.
Окремий пункт — запровадження нових технічних рішень, масштабування безпілотних систем і сучасних засобів РЕБ. «Лише зміни та постійне вдосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху», — додав генерал.
Такі самі завдання ставив Сирському президент Володимир Зеленський.
- 8 лютого 2024 року Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього головнокомандувачем став Олександр Сирський. Перед цим Володимир Зеленський зустрівся із Залужним — вони обговорили оновлення керівництва ЗСУ. Президент запропонував Залужному і «надалі бути в команді». Сирський наразі формує свою команду і подальшу стратегію війни проти росії.