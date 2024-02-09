Новий головком ЗСУ Сирський назвав свої головні завдання

Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав свої головні завдання на посаді. Їх він описав у своєму першому зверненні як головкома.

На порядку денному стоять нові завдання, заявив Сирський.

У планах вибудувати чітке й детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту в західній новітній зброї. Найшвидший і раціональний розподіл серед бойових частин, тобто покращення логістики.

Обізнаність усього командування в потребах фронту — це завдання штабів усіх рівнів. Підвищення кваліфікація особового складу органів управління, що дозволить успішно втілити в життя всі плани.

Також у пріоритеті дотримання балансу між виконанням бойових завдань і відновленням підрозділів. «Життя і здоров’я військовослужбовців завжди були і є головною цінністю української армії. Отже, дотримання балансу між виконанням бойових завдань і відновленням частин та підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним», — заявив Сирський.

Окремий пункт — запровадження нових технічних рішень, масштабування безпілотних систем і сучасних засобів РЕБ. «Лише зміни та постійне вдосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху», — додав генерал.

Такі самі завдання ставив Сирському президент Володимир Зеленський.