ДПСУ: Польські фермери з 9 лютого блокуватимуть прикордонні пункти

Польські та угорські фермери планують влаштувати страйки на кордоні з Україною. Уже завтра, 9 лютого, о десятій ранку польські протестувальники заблокують рух на пунктах пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» і «Шегині».

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Фермери планують пропускати по одній вантажівці на годину в пунктах пропуску «Ягодин» і «Шегині», у напрямку «Рави-Руської» — по дві. Гуманітарний вантаж та автобуси пропускатимуть безперешкодно.

За попередньою інформацією ДПСУ, з 12 лютого можливе ускладнення руху для вантажівок ще на двох пунктах пропуску — «Устилуг» та «Угринів». Пропускатимуть по три вантажівки на годину.

Також угорські прикордонники попереджають про протести фермерів 9 лютого на автошляху до пункту пропуску «Захонь», що навпроти українського «Чоп (Тиса)». Попередньо, страйкарі не блокуватимуть дорожній рух.

Ініціатор протестів, польська фермерська профспілка «Солідарність» оприлюднила мапу страйків.

Що відомо про нові страйки

Раніше польські фермери оголосили про новий загальнонаціональний страйк — планують до 10 березня блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною.

Польські й угорські фермери не згодні з наміром Європейської комісії продовжити до середини 2025 року безмитний режим для експорту з України. Режим не такий ліберальний, як у минулі два роки, і враховує особливості фермерів ЄС.

Нові автономні торгові заходи фактично передбачають квоти на найчутливіші продукти — мʼясо птиці, яйця і цукор. Якщо імпорт цих продуктів перевищить середньорічні обсяги імпорту за 2022 і 2023 роки, на них введуть мита. Пропозицію Єврокомісії мають розглянути Європейський парламент і Рада ЄС.

Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина вимагали від Євросоюзу ввести імпортні мита на зерно з України. Єврокомісія їм відмовила, проте казала про плани запровадити додаткові гарантії щодо обмеження експорту українського продовольства.

Україна, зі свого боку, змінила правила експорту сільгосппродукції до вищевказаних пʼяти країн ЄС. За порушення підприємців позбавлятимуть верифікації на шість місяців. Однак сусідів і це не влаштовує.