Уряд змінив правила експорту сільгосппродукції до пʼяти країн ЄС. За порушення підприємців позбавлятимуть верифікації

Українських підприємців позбавлятимуть верифікації на шість місяців за порушення правил експорту сільгосппродукції до Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини чи Польщі.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Уряд ухвалив постанову, яка удосконалила правила експорту окремих видів сільськогосподарської продукції. Відтепер підприємство можуть виключити з переліку верифікованих субʼєктів агропромислового комплексу, якщо від Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини чи Польщі надійде інформація, що продукція, завантажена для транзиту, насправді залишилася на їхній території.

Наприклад, якщо, згідно з документами, соняшник їхав до Греції, але його продали в Болгарії, то підприємця позбавлять верифікації. Повторно подати заяву на включення до переліку верифікованих субʼєктів він зможе не раніше, ніж через шість місяців після виключення.

Болгарський міністр сільського господарства та продовольства Кирило Ватєв підтримав рішення українського уряду, зазначивши, що воно сприятиме ефективній співпраці між країнами.

А в чому проблема?

Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував усі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили сотні мільйонів євро через наплив українського зерна на їхні ринки. Потім країни почали забороняти імпорт українського зерна, а Європейська комісія виділяла кошти європейським фермерам.

З 2 травня і до 15 вересня 2023 року Європейська комісія офіційно заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас транзит української продукції через їхню територію залишався.

Нещодавно Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина вимагали від Євросоюзу ввести імпортні мита на зерно з України. Європейська комісія їм відмовила, проте може запропонувати додаткові гарантії щодо обмеження експорту українського продовольства.