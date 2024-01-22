ЄС може дозволити обмеження імпорту української продукції до країн-сусідів України

Європейська комісія планує запропонувати додаткові гарантії країнам-сусідкам України щодо обмеження експорту українського продовольства.

Про це пише Financial Times.

Комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс розповів, що цього тижня має надійти пропозиція, яка, імовірно, включатиме «запобіжні заходи для конкретної країни». Тобто Брюссель зможе блокувати імпорт, якщо ринок якоїсь країни буде «затоплений».

«Ми шукатимемо, як ми можемо надати додаткові гарантії Польщі та іншим державам-членам ЄС, і одним із способів зробити це є запровадження захисних заходів для кожної країни», — додав Валдіс Домбровскіс.

За його словами, найбільший вплив від української сільськогосподарської продукції відчувають сусідні країни, тоді як для ринку ЄС немає значних перешкод.

Польща та Угорщина запровадили односторонню заборону на імпорт української продукції у квітні 2023 року. Це сталося на тлі протестів фермерів, які заявляли, що дешевий експорт з України нібито призвів до надлишку зерна на внутрішньому ринку. Одностороння заборона була всупереч загальному торговому праву ЄС.

А в чому проблема?

Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував усі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили сотні мільйонів євро через наплив українського зерна на їхні ринки. Потім країни почали забороняти імпорт українського зерна, а Європейська комісія виділяла кошти європейським фермерам.

З 2 травня і до 15 вересня 2023 року Європейська комісія офіційно заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас транзит української продукції через їхню територію залишався.

17 липня 2023 року росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси й області, поціливши в зерновий та олійний термінали. Після цього росія почала систематично обстрілювати зернову інфраструктуру України. Це відбувається постійно. У серпні минулого року Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден, а потім почала атакувати російські кораблі. У січні 2024 року речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що «зерновий коридор» у Чорному морі вийшов на довоєнні показники.