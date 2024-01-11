«Зерновий коридор» у Чорному морі вийшов на довоєнні показники

Український «зерновий коридор» у Чорному морі вийшов на довоєнні потужності, розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«Ми вже перетнули межу у 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів», — сказав Плетенчук.

За його словами, переважна більшість вантажів — це збіжжя, якого так не вистачає на так званому Глобальному Півдні.

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков писав, що український коридор лише за останні пʼять місяців дав експорт майже 15 млн тонн продукції. За цей час у порти України зайшли 469 нових суден. Таку пропускну спроможність коридору фактично забезпечили ВМС, Повітряні сили та СБУ, які методично знищували та підбивали російські кораблі.