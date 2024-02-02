Польські фермери оголосили про новий страйк і блокаду кордону з Україною

Польські фермери оголосили про новий загальнонаціональний страйк. Вони планують з 9 лютого до 10 березня блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також дороги й автомагістралі по всій країні.

Ініціатором виступила незалежна профспілка фермерів «Солідарність».

«Наше терпіння скінчилося. Позиція Брюсселю в останній день січня 2024 року неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти», — йдеться в заяві.

Фермери називають своє рішення вимушеним, бо їх не вдовольняє «пасивність польської влади, декларації про співпрацю з Європейською комісією і заяви про дотримання всіх рішень ЄК щодо імпорту сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України».