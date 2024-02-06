The Insider: Пʼята служба ФСБ вербувала італійських політиків з «Ліги Півночі»

Видання The Insider публікує серію розслідувань про те, як Пʼята служба ФСБ вербувала європейських політиків. Зокрема, керівництво італійської партії «Ліга Півночі», лідер якої Маттео Сальвіні входить до уряду Італії. Партія домовлялася про фінансування зі співробітниками Пʼятої служби й проводила секретні зустрічі в Москві. Завдяки тому, що вдалося довести участь у цих зустрічах чинного працівника ФСБ, в Італії можуть відновити розслідування справи про міжнародну корупцію.

Лідер партії «Ліга Півночі» Маттео Сальвіні неодноразово закликав зняти санкції з росії, фотографувався у футболці із зображенням путіна на Червоній площі та часто бував у Москві. Зараз він заступник премʼєр-міністра Італії.

Зустріч відбувалася в московському «Метрополі» в жовтні 2018 року. Там був присутній права рука Маттео Сальвіні — Джанлука Савоїні. На той час Сальвіні був віце-премʼєром і міністром внутрішніх справ Італії, а зараз він міністр транспорту. Савоїні обіцяв підтримувати росію та говорив про спільні цінності Кремля та європейських ультраправих.

Після переговорів сторони уклали угоду — повʼязані з оточенням путіна російські компанії передають «Лізі Півночі» €65 мільйонів через фіктивні схеми. Чи завершили цю угоду — невідомо. Однак Савоїні та його однопартієць Клаудіо ДʼАміко протягом 2018—2019 років літали до Москви понад раз на місяць, залишалися там на день. Імовірно, вони прилітали забирати гроші.