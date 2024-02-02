Розслідування: Помічника депутата Бундестагу запідозрили у співпраці з ФСБ — він працював над зривом допомоги Україні

Помічник депутата німецького парламенту від правої популістської партії «Альтернатива для Німеччини» Ойгена Шмідта Володимир Сергієнко міг бути повʼязаний з російськими спецслужбами. У розслідуванні журналу Der Spiegel і порталу The Insider стверджується, що Сергієнко перебував у тісному контакті з офіцером Федеральної служби безпеки рф.

Зазначається, що в серпні 2023 року стало відомо, як Сергієнко обговорював з куратором у Москві зрив німецької військової допомоги Україні. Журналісти припускають, що цією контактною особою був полковник ФСБ Ілля Вечтомов.

Зокрема, Сергієнко стояв за позовом групи членів АдН до Федерального конституційного суду Німеччини з вимогою оголосити незаконними поставки німецької зброї Україні без схвалення Бундестагу.