The Insider: ФСБ росії завербувала депутатку Європарламенту з Латвії

Федеральна служба безпеки росії завербувала депутатку Європейського парламенту від Латвії Татьяну Жданок, йдеться в розслідуванні російського видання The Insider. Жданок представляє партію «Русский союз Латвии».

Видання стверджує, що Жданок працювала під керівництвом кураторів із Пʼятої служби ФСБ щонайменше від 2004 року. А з 2005 року депутатка листувалася зі своїм куратором — співробітником управління ФСБ Санкт-Петербурга Дмитром Гладеєм.

Татьяна Жданок. Tatjana Ždanoka / Facebook

Перші листи Гладею в зламаній скриньці Жданок датовані 3 жовтня 2005 року. Тоді Жданок надіслала два вкладення, одне з яких — неопублікований проєкт порядку денного конференції в Таллінні та Нарві, яку спонсорували два парламентські блоки — фракція «Зелених» Європейського парламенту та «Європейський вільний альянс». Друге вкладення — це проєкт пресрелізу про конференцію.

Того ж року Служба внутрішньої безпеки Естонії у своєму публічному звіті заявила, що «Європейський російський альянс», членом якого є Жданок, — це прикриття ФСБ, його створення «підготували в Санкт-Петербурзі та подали як тріумф у доповіді безпосередньо директору ФСБ». Згідно з листуванням Жданок неодноразово зустрічалася з Гладеєм у Європі та Москві, проте мета й характер їхніх особистих розмов ніколи не згадувалися в листах.

Фрагменти листування євродепутатки Тетяни Жданок із агентом російської ФСБ Дмитром Гладеєм. The Insider

Фрагменти листування євродепутатки Татьяни Жданок з агентом російської ФСБ Дмитром Гладеєм. The Insider

Жданок організувала громадські слухання в Європарламенті, присвячені ставленню естонської влади до бурхливих протестів у Таллінні після перенесення памʼятника радянському солдату. Також вона запустила радіопередачу «Година російської школи», у якій попереджала росіян, які живуть у Латвії, про «можливі проблеми, повʼязані з відправленням дітей з російських сімей у латвійськомовні школи». Вона також готувала виставку в Європейському парламенті під назвою «Росіяни Латвії», щоб представити етнічних росіян корінним населенням Латвії.

Журналісти стверджують, що у квітні 2010 року Жданок надіслала Гладею проєкт плану зі святкуванням в Латвії російського Дня перемоги. Жданок просила виділити $6 тисяч на додачу до фінансування, яке вона мала отримати як офіційний організатор і депутатка Європарламенту. Гроші, зокрема, мали витратити на закупівлю георгіївських стрічок.