NYT: Росія розморозила частину активів КНДР в обмін на постачання зброї

КНДР надала росії зброю в обмін на розблокування своїх активів у російському банку, які були заморожені через санкції ООН. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела у розвідках країн-союзниць США.

За даними розвідки, росія дозволила розблокувати $9 мільйонів із $30 мільйонів заморожених північнокорейських активів. Ці гроші КНДР збирається використати для придбання сирої нафти.

Крім того, стверджують у розвідці, північнокорейська компанія відкрила рахунок в іншому російському банку — у невизнаній Південній Осетії: це може свідчити про те, що росія допомагає КНДР обійти санкції ООН, які забороняють фінансові операції з цією країною.

Американські чиновники заявили, що не знають деталей банківських домовленостей Москви з Пхеньяном. Але, за словами високопосадовця, ці домовленості відповідають очікуванням США щодо того, чого Північна Корея вимагатиме від росії в обмін на постачання зброї.