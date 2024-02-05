СБУ повідомила про підозру російському генералу, який командував захопленням Херсонщини

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського генерал-лейтенанта Якова Резанцева — командувача 49 загальновійськової армії Південного військового округу рф.

24 лютого 2022 року він особисто віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на захоплення Херсонської області.

Під його командуванням окупаційні угруповання рф вторглися до південного регіону України з території тимчасово окупованого Криму.

За даними слідства, саме Резанцев наказав за будь-яку ціну захопити стратегічно важливий аеродром у Чорнобаївці.

Також загарбники виконували вказівку російського генерала щодо здійснення масованих повітряних атак на цивільну інфраструктуру Херсонщини.

Крім того, у період окупації правобережжя області Резанцев організовував масові репресії проти учасників Руху опору в регіоні. За його наказом людей викрадали прямо посеред вулиці або з приватних авто під час перетину російських блокпостів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Резанцеву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).