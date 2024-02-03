DeepState опублікував супутникові знімки аеродрому «Бельбек» після удару ЗСУ

Україна атакувала аеродром «Бельбек» в окупованому Криму 31 січня. Через атаку там пошкоджено щонайменше три російських літаки, а супутникові знімки показують, що там, попередньо, уражено командний пункт окупантів.

Про це повідомив проєкт DeepState, який відслідковує бойові дії та зміни позицій військ рф.

DeepState / Telegram

DeepState / Telegram

«Втрати в особовому складі будуть відомі з плином часу і з першими некрологами в соціальних мережах ворога», — зазначили аналітики проєкту.

Російські пабліки пишуть про загибель десятьох росіян через удар по аеродрому, серед них був генерал-лейтенант Олександр Татаренко. Він командував авіаційною ескадрильєю. Повідомляється, що дві ракети уразили командний пункт 38 винищувального авіаційного полку, а ще одна поцілила в пункт звʼязку аеродрому. Достеменно підтвердити цю інформацію поки неможливо.