Україна атакувала аеродром «Бельбек» в окупованому Криму

Сьогодні, 31 січня, в окупованому Севастополі пролунало щонайменше пʼять потужних вибухів. Згодом російська адміністрація заявила, що там працювала протиповітряна оборона.

Моніторингові канали повідомили про влучання в аеродром «Бельбек», де базується бойова авіація. Місцеві Telegram-канали публікували фото й відео, які знімали жителі. На знімках було видно густий стовп диму з району аеродрому, місцеві мешканці казали про пожежу на летовищі.

О 18:39 Міноборони росії заявило про ракетну атаку: 17 українських авіаракет нібито збили над Чорним морем і ще трьох над Кримом. На військову частину поблизу селища Любимівка, де розташований аеродром, впали уламки, запевнили у відомстві. Авіація нібито не постраждала.

Після цього зʼявилося коротке повідомлення в Telegram-каналі командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука. Він фактично підтвердив атаку на аеродром.

Олещук заявив, що «українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище», та подякував усім, «хто долучився до очищення Криму» від окупантів.