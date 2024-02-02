Повітряні сили ЗСУ: Атакою на аеродром «Бельбек» у Криму пошкоджено три літаки

Україна атакувала аеродром «Бельбек» в окупованому Криму 31 січня. Через атаку там пошкоджено щонайменше три російські літаки. Є втрати і серед особового складу російського війська.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телемарафоні.

За його словами, найкраще підтвердження ураження — це супутникові знімки, які вже є в доступі, а також некрологи окупантів у російських пабліках.

Російські пабліки пишуть про загибель 10 росіян, серед яких був генерал-лейтенант Олександр Татаренко. Він командував авіаційною ескадрильєю. Повідомляється, що дві ракети уразили командний пункт 38 винищувального авіаційного полку, а ще одна поцілила в пункт звʼязку аеродрому. Достеменно підтвердити цю інформацію поки неможливо.