Торік 58 українських виробників дронів отримали держконтракти

У 2023 році 58 українських виробників дронів отримали держконтракти, а 67 моделей — кодифікацію, загалом на ринку працюють понад 200 українських компаній, які займаються БпЛА або сервісами й продуктами у сфері дронів.

Про це розповів віцепремʼєр Михайло Федоров на зустрічі з виробниками.

За його словами, у 2024 році компаніям треба масштабуватися — «бо дронів треба більше». Головне завдання — стандартизація вимог і тактико-технічних характеристик для дронів. Також для виробників важливо розуміти прогнозування контрактів і потреб Генштабу, наголосив Федоров.

Українські виробники можуть створювати революційні технології для поля бою. За словами віцепремʼєра, зараз пріоритетні технології БпЛА для розвитку — це український «Ланцет»; ШІ для автоматичного захоплення цілей; керований боєприпас; наведення на РЕБ та удари по них; антидронові рішення тощо.

Федоров також повідомив, що триває робота з розвитку роботизованих платформ, боєприпасів і РЕБ – майже щотижня нова одиниця отримує кодифікацію за стандартами НАТО.

Міністр повідомив про плани збільшити розмір грантів на платформі Brave1 до $200 000, «щоб винахідники могли зробити якісний прототип».