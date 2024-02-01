Торік 58 українських виробників дронів отримали держконтракти

У 2023 році 58 українських виробників дронів отримали держконтракти, а 67 моделей — кодифікацію, загалом на ринку працюють понад 200 українських компаній, які займаються БпЛА або сервісами й продуктами у сфері дронів.
Про це розповів віцепремʼєр Михайло Федоров на зустрічі з виробниками.
За його словами, у 2024 році компаніям треба масштабуватися — «бо дронів треба більше». Головне завдання — стандартизація вимог і тактико-технічних характеристик для дронів. Також для виробників важливо розуміти прогнозування контрактів і потреб Генштабу, наголосив Федоров.
Українські виробники можуть створювати революційні технології для поля бою. За словами віцепремʼєра, зараз пріоритетні технології БпЛА для розвитку — це український «Ланцет»; ШІ для автоматичного захоплення цілей; керований боєприпас; наведення на РЕБ та удари по них; антидронові рішення тощо.
Федоров також повідомив, що триває робота з розвитку роботизованих платформ, боєприпасів і РЕБ – майже щотижня нова одиниця отримує кодифікацію за стандартами НАТО.
Міністр повідомив про плани збільшити розмір грантів на платформі Brave1 до $200 000, «щоб винахідники могли зробити якісний прототип».
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів. Голова Мінцифри Михайло Федоров і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін вважають цю цифру реальною.
- Камишін також казав, що, окрім мільйона FPV-дронів, у планах зробити понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності польоту — на сотні кілометрів, і понад тисячу безпілотників дальністю від 1 000 км.
- На початку 2024 року Україна і Латвія створили коаліцію дронів. Головне завдання цього обʼєднання — допомогти Україні масштабувати виробництво безпілотників і систем радіоелектронної боротьби для потреб війни. 25 січня до коаліції долучилися Британія і Швеція.