Politico: Президент Франції підтримує обмеження імпорту з України на тлі протестів фермерів

Президент Франції Емманюель Макрон планує використати саміт лідерів ЄС 1 лютого для тиску на Брюссель, аби той помʼякшив зобовʼязання щодо зеленого землеробства, обмежив імпорт з України та відмовився від переговорів про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.

Про це пише Politico.

Це відбувається на тлі протестів французьких фермерів, які цього тижня везли тисячі тракторів у напрямку Парижу для блокади міста. Вони кажуть, що їх душать бюрократія та правила ЄС і Франції. Протести фермерів змусили Париж піти на поступки та зробити винним у їхніх труднощах Брюссель.

Емманюель Макрон бговорюватиме кризу особисто з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а французький міністр сільського господарства Марк Фено підготує ґрунт для переговорів на зустрічі з комісаром ЄС з питань сільського господарства Янушем Войцеховським, комісаром з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном і віцепремʼєр-міністром Бельгії Девідом Кларінвалем.

Президент Франції вимагатиме виключення з правил Євросоюзу, які вимагають від фермерів відводити частину своєї орної землі для сприяння біорізноманіттю, а також запровадити заходи для обмеження імпорту птиці та зернових з України.

За даними Politico, інші лідери ЄС спокійно ставляться до плану Макрона підняти питання про зміну правил для фермерів, оскільки теж перебувають під тиском місцевих аграріїв.

Щодо вільної торгівлі з Південною Америкою, йдеться про торговельну угоду з групою латиноамериканських країн Меркосур, яку складали протягом двох десятиліть. Угода передбачає створення зони вільної торгівлі з майже 800 мільйонами людей. Тепер Макрон виступає проти угоди, бо хоче захистити французьке сільське господарство від напливу бразильської та аргентинської яловичини.

ЄС і українське зерно

Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував усі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили сотні мільйонів євро через наплив українського зерна на їхні ринки. Потім країни почали забороняти імпорт українського зерна, а Європейська комісія виділяла кошти європейським фермерам.

З 2 травня і до 15 вересня 2023 року Європейська комісія офіційно заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас через їхню територію був транзит української продукції.

17 липня 2023 року росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси й області, поціливши в зерновий та олійний термінали. Після цього росія почала систематично обстрілювати зернову інфраструктуру України. Це відбувається постійно. У серпні минулого року Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден, а потім почала атакувати російські кораблі. У січні 2024 року речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що «зерновий коридор» у Чорному морі вийшов на довоєнні показники.