Зеленський про силову мобілізацію: Це неправильно, потрібно осучаснити процес

Президент Володимир Зеленський назвав «дуже неправильними» випадки, коли працівники територіальних центрів комплектування силою забирають чоловіків призовного віку на вулицях. Він заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію має цифровізувати цей процес.
Про це Зеленський розповів в інтервʼю німецькому каналу ARD. Президент наголосив, що мобілізація має бути справедливою.
«У мобілізації важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював 700 днів на полі бою, я вдячний їм, але вдячності від суспільства мало. Потрібно здійснювати ротації, давати тривалі відпустки, грошима все не прикриєш. Зарплата висока, але потрібна справедливість. Я чекаю від військових закону про справедливу мобілізацію», — сказав Зеленський.
Зеленський зазначив, що хотів би бачити «комплексний і справедливий» законопроєкт, і наголосив, що випадки, коли призовників забирають на вулицях із застосуванням сили, «дуже неправильні».
«Вони [працівники ТЦК] не повинні цього робити. Тому я й попросив готувати цей законопроєкт, щоб такого не було. Є можливості диджитал-формату, ми можемо розвʼязати це питання сучасно», — наголосив Зеленський.
- Перша версія законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді не пройшла. Її повернули на доопрацювання. За словами голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, таке рішення ухвалили за результатами закритої наради з військовим командуванням і погоджувальної ради. Пізніше Кабінет міністрів офіційно відкликав цей законопроєкт.
- 11 січня стало відомо, що Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. У ній врахували всі пропозиції, погоджені з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.