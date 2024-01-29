Зеленський про силову мобілізацію: Це неправильно, потрібно осучаснити процес

Президент Володимир Зеленський назвав «дуже неправильними» випадки, коли працівники територіальних центрів комплектування силою забирають чоловіків призовного віку на вулицях. Він заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію має цифровізувати цей процес.

Про це Зеленський розповів в інтервʼю німецькому каналу ARD. Президент наголосив, що мобілізація має бути справедливою.

«У мобілізації важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював 700 днів на полі бою, я вдячний їм, але вдячності від суспільства мало. Потрібно здійснювати ротації, давати тривалі відпустки, грошима все не прикриєш. Зарплата висока, але потрібна справедливість. Я чекаю від військових закону про справедливу мобілізацію», — сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що хотів би бачити «комплексний і справедливий» законопроєкт, і наголосив, що випадки, коли призовників забирають на вулицях із застосуванням сили, «дуже неправильні».

«Вони [працівники ТЦК] не повинні цього робити. Тому я й попросив готувати цей законопроєкт, щоб такого не було. Є можливості диджитал-формату, ми можемо розвʼязати це питання сучасно», — наголосив Зеленський.