Голова фракції «Слуга народу» пропонує розкрити дані про втрати України у війні

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував президенту Володимиру Зеленському розсекретити інформацію про втрати України у війні. Президент ще не ухвалив рішення.

Про це він заявив під час дискусії «2024: сценарії для країни», організованої LB.ua та EFI Group.

«Коли ви ідете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 тисяч. А наші втрати набагато менші», — сказав він.

За його словами, знання справжніх втрат продемонструє, що втрати «не такі великі, як вони самі собі уявляють».

Давид Арахамія додав, що багато людей мають викривлене сприйняття служби у війську, вважаючи, що їх без відповідного навчання «відправлять вмирати на фронт». При цьому політик визнав, що все-такі випадки траплялися.

«Не робити мобілізацію не можна, ми всі це розуміємо. Тому що тоді ми повернемося на півтора роки тому, коли вони під Києвом будуть. Тоді ми всі будемо знову готові мобілізуватися, але може бути просто запізно», — додав Арахамія.

Втрати України у війні — це державна таємниця.