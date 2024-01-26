Reuters: Китай закликав Іран стримати атаки хуситів у Червоному морі, інакше це вплине на їхні торгівельні відносини

Китай попросив Іран стримати напади хуситів на кораблі в Червоному морі, інакше це позначиться на торговельних відносинах Пекіну з Тегераном. Відомо, що Іран підтримує єменських хуситів і розглядає їх як частину антиамериканської й антиізраїльської «вісі опору»

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Напади на кораблі й торгівлю між Китаєм та Іраном обговорювали на кількох нещодавніх зустрічах у Пекіні й Тегерані, проте джерела Reuters відмовилися сказати, коли ці зустрічі відбулися і хто на них був присутній.

«По суті, Китай каже: якщо нашим інтересам завдадуть будь-якої шкоди, це вплине на наш бізнес з Тегераном. Тож скажіть хуситам проявляти стриманість», — сказав журналістам неназваний іранський чиновник.

Напади на комерційні судна, що їх хусити атакують нібито на знак підтримки палестинців у секторі Гази, підняли вартість доставки і страхування. Вони також порушили ключовий торговельний шлях між Азією та Європою, яким активно користуються китайські кораблі. Однак Китай не озвучив жодної конкретної погрози щодо того, як постраждають ірано-китайські торгівельні відносини, якщо хусити продовжать атаки в Червоному морі.

Зазначається, що Пекін чітко дав зрозуміти, що буде дуже розчарований Тегераном, якщо атакують будь-яке судно, повʼязане з Китаєм, або якщо інтереси країни зачеплять якимось чином.

Хоча Китай був найбільшим торговим партнером Ірану протягом останнього десятиліття, їхні торговельні відносини є односторонніми. Китайські нафтопереробники, наприклад, купили понад 90% сирої нафти, що експортував Іран минулого року. Проте на іранську нафту припадає лише 10% китайського імпорту сирої нафти, і Пекін має низку постачальників з інших країн, які допоможуть закрити дефіцит.

Раніше Financial Times писала, що США кілька разів зверталися до Китаю і просили закликати Іран стримати хуситів. За даними медіа, Пекін міг піти на це, оскільки від атак хуситів страждає і китайський бізнес.