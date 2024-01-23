Країни ЄС досягли політичної домовленості про використання заморожених російських активів

Країни Європейського Союзу досягли політичної домовленості про використання прибутків від заморожених російських активів на допомогу Україні.
Про це високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель повідомив на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
«Щодо заморожених російських активів ми маємо політичну домовленість завершити роботу на основі пропозиції, яку ми презентували в грудні та яка зосереджена на прибутках від заморожених російських активів», — сказав Боррель.
За його словами, обговорення триватиме на рівні послів.
Боррель додав, що докладає зусиль, щоб це рішення схвалили до наступного засідання Ради ЄС із закордонних справ (як ідеться в порядку денному Ради ЄС, наступне засідання глав МЗС відбудеться 19 лютого).
- Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну західні країни заморозили російських активів на понад $300 мільярдів. Українська влада наполягає, щоб ці гроші передали Києву як відшкодування за збитки. Міжнародні партнери загалом підтримують цей план, однак США і ЄС заявляли, що шукають законні способи для його реалізації.
- ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 мільярдів. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і в першому кварталі 2023 року принесла вже майже €750 мільйонів прибутку. Крім того, ЄС заморозив €24,1 мільярда активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції. Нещодавно США заморозили ще $8 мільярдів російських активів. Наразі Сполучені Штати та Європейський Союз шукають юридичні можливості використати всі $300 мільярдів заморожених російських активів на користь України.