Польща приєдналася до декларації G7 про «гарантії безпеки» для України

Польща приєдналася до декларації G7 («Великої сімки») про «гарантії безпеки» для України.

Про це повідомив польський премʼєр-міністр Дональд Туск під час візиту до Києва.

«Будемо співпрацювати і в інших форматах. Польща приєдналася до декларації G7 — ця декларація покликана мобілізувати демократичні країни на підтримку України», — сказав він.

Також Дональд Туск повідомив, що Польща та Україна будуватимуть спільні підприємства з виробництва зброї та амуніції, інвестуватимуть у цю сферу.

«Це буде вигідний бізнес для обох сторін», — зауважив політик.

Польський премʼєр додав, що його уряд призначив відповідального з питань відбудови України з боку Польщі — Павла Коваля. Польща готова брати активну участь у відбудові.

Дональд Туск і Володимир Зеленський шукатимуть спільні практичні рішення щодо польсько-українського кордону.

Разом з цим польський премʼєр порушив питання історії, до яких, за його словами, сторони підходитимуть делікатно і з повагою, щоб минуле не заважало нинішнім інтересам держав.

«Немає безпечної Польщі та Європи без незалежної України», — резюмував премʼєр Туск.

Що таке гарантії безпеки?

12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України. Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки. Наразі до «гарантій безпеки» приєдналися 30 країн.