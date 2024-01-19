Пакистан та Іран домовилися про «деескалацію» і відновлення дипломатичних відносин

Пакистан вирішив відновити дипломатичні відносини з Іраном. У Пакистані заявили, що «напруженість» між країнами знято після переговорів міністрів закордонних справ — це сталося після того, як країни завдали одна одній ударів.

Про це пише ВВС.

«Міністр закордонних справ Джілані висловив готовність Пакистану працювати з Іраном з усіх питань, заснованих на взаємній довірі та співпраці», — йдеться в повідомленні.

Також обговорюють повернення до столиць послів обох країн.

Що відбувається?

У ніч з 15 на 16 січня Корпус вартових ісламської революції Ірану атакував балістичними ракетами та дронами «антиіранські» цілі в пакистанській провінції Белуджистан. Іранські медіа заявили, що удари були по базах сунітського угруповання «Джейш аль-Адль». Пакистан звинуватив Іран у порушенні повітряного простору та вбивстві двох дітей. Країна відкликала свого посла з Тегерану і заявила, що не пустить іранського до себе. Пакистан залишив за собою право на удар у відповідь.

Уже в ніч на 18 січня Міністерство закордонних справ Пакистану заявило, що сили країни завдали «точних військових ударів» по терористах на південному сході Ірану. Від атаки загинули кілька бойовиків. Для цього Пакистан застосував винищувачі ВПС і безпілотники.